Indiegogo and Kickstarter help you run crowdfunding campaigns, but they charge platform fees and focus on product launches rather than ongoing nonprofit fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Indiegogo VS Kickstarter
💰
Indiegogo and Kickstarter take 5% of every dollar raised plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every penny for your mission.
🛠️
Indiegogo and Kickstarter focus on product launches and rewards-based campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, event ticketing, and donor management built specifically for nonprofits.
☎️
Indiegogo and Kickstarter offer limited email support with multi-day response times. Zeffy provides live chat, phone support, and dedicated nonprofit expertise to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus payment processing costs. You get ongoing donation management, not just one-time campaigns.
Yes. Unlike Indiegogo and Kickstarter that only offer campaign-based funding, Zeffy provides complete nonprofit tools including event ticketing, membership management, peer-to-peer fundraising, and online stores.
Zeffy is completely free with optional donor contributions, while Indiegogo and Kickstarter charge 5% platform fees plus 3-5% payment processing fees. This means you keep 100% of donations instead of losing 8-10% to fees.
Zeffy provides dedicated nonprofit support with live chat, phone calls, and unlimited help. Indiegogo and Kickstarter offer limited email support that can take days to respond, with no phone access for most users.
Zeffy offers complete nonprofit tools at zero cost, while crowdfunding platforms charge 5% fees plus processing costs and only handle one-time campaigns. You get ongoing donor management, not just temporary funding.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
