Hopin (now RingCentral Events) and Zkipster help you manage events, but they charge fees that add up quickly for fundraising galas and donor events. Zeffy gives you event ticketing, guest management, and donation tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Zkipster
💯
Hopin and Zkipster charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🧰
Hopin and Zkipster handle events but lack donation tools, auctions, and donor management. Zeffy gives you ticketing, donations, raffles, and CRM in one platform.
🤝
Hopin and Zkipster limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support to every nonprofit, with real humans who understand your work.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while Hopin charges 2.5% + $0.30 per ticket plus monthly costs. You get donations, ticketing, and donor management in one platform instead of juggling multiple expensive tools.
Zkipster costs $475/month and only handles guest lists without fundraising features. Zeffy gives you auctions, donations, peer-to-peer campaigns, and ticketing at zero cost, so you keep 100% of what you raise.
Yes. While competitors like Hopin and Zkipster require separate donation software, CRM tools, and auction platforms, Zeffy combines everything nonprofits need for successful fundraising events in one free platform.
Event platforms like Hopin charge 2.5% + $0.30 per ticket plus monthly fees, but only handle registration. Zeffy gives you ticketing, donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero fees, so you keep every dollar raised.
Zkipster costs $475/month just for guest lists and check-in, with no fundraising tools. Zeffy provides complete event fundraising capabilities at zero cost, saving you thousands annually while raising more for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
