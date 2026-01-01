Hopin et Swell Fundraising vous aident à organiser des événements, mais ils facturent des frais qui réduisent votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour les événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Collecte de fonds Hopin VS Swell
💰
Hopin charges 2.5% + $0.30 per ticket and Swell takes 5% platform fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon raises money for your mission.
🧰
Hopin only handles event hosting while Swell lacks auctions and raffles. Zeffy combines ticketing, donations, auctions, and peer-to-peer in one nonprofit-focused platform.
🤝
Hopin offers tiered support and Swell limits help to business hours. Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofit fundraising challenges.
Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. Hopin charges 2.5% + $0.30 per ticket, while Swell takes 5% platform fees plus card processing. Zeffy is 100% free with zero platform fees.
Event platforms focus on hosting events, not fundraising. Zeffy combines ticketing with donations, auctions, raffles, and donor management in one place. You get complete fundraising tools, not just event registration.
Event platforms charge fees on every ticket and donation, eating into your fundraising goals. Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause.
Yes. Unlike event-only platforms, Zeffy combines ticketing, donations, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles in one place. You get complete fundraising capabilities without juggling multiple tools or paying multiple fees.
Event platforms focus on attendees, not donors. Zeffy includes built-in donor management and CRM tools, helping you build lasting relationships and track giving history beyond single events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
