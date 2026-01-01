Hopin (désormais RingCentral Events) et SplashThat vous aident à organiser des événements virtuels et hybrides, mais ils facturent des frais de plateforme et des coûts de transaction qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements de collecte de fonds reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Splash That
💰
Hopin and SplashThat charge processing fees plus platform costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎟️
Hopin and SplashThat handle registration but lack donation tools, auctions, and raffles. Zeffy combines ticketing, donations, and fundraising in one platform.
🤝
Hopin and SplashThat offer corporate-focused support with limited hours. Zeffy provides unlimited support from people who understand small nonprofit challenges.
Event platforms like Hopin and SplashThat charge monthly fees plus transaction costs but only handle registrations. Zeffy gives you event ticketing, donation processing, and donor management in one place with zero fees.
Event platforms cost $1,800+ annually plus 3-5% per transaction. That's money taken from your mission. Zeffy costs nothing - run galas, workshops, and fundraisers without losing a penny to platform fees.
Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need with zero fees - donations, ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes. While event platforms only manage registrations, Zeffy combines event ticketing with donation processing, membership management, and donor CRM. Run your gala and collect year-round gifts on the same platform.
Event platforms charge $1,800+ annually plus 3-5% transaction fees. That's thousands lost from your fundraising. Zeffy costs nothing - donors can leave voluntary contributions to support our mission instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
