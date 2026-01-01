Hopin and RSVPify help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS RSVPify
Hopin and RSVPify charge fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
Hopin and RSVPify only handle event registration. Zeffy includes ticketing plus donations, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns so you can run complete fundraising events.
Hopin and RSVPify offer limited support for enterprise clients only. Zeffy provides unlimited phone and email support to every nonprofit, plus webinars designed for small teams.
Event platforms focus on registration, not fundraising. Zeffy gives you everything in one place: ticketing, donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Keep 100% of what you raise instead of losing money to transaction costs.
Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. Zeffy is completely free with no monthly subscriptions or hidden fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but you keep every dollar raised.
Yes. While event platforms only manage registrations, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run galas, manage memberships, sell merchandise, and collect donations year-round. No need for multiple tools or integrations.
Event platforms handle registration but miss the fundraising piece. Zeffy combines ticketing with donations, auctions, and sponsorships in one place. No monthly fees or transaction costs eating into your event revenue.
Event platforms charge monthly subscriptions plus fees per ticket sold. Zeffy gives you everything free: ticketing, payment processing, donor management, and follow-up tools. Keep 100% of what you raise for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
