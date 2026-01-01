Hopin and PatronManager help you run events, but they charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Patron Manager
💸
Hopin charges $49+ monthly plus 2.5% per ticket, while PatronManager takes $1 + 2% + card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or concert raises money for your mission.
🧰
Hopin lacks auctions and raffles, PatronManager has no peer-to-peer or online store. Zeffy gives you ticketing, auctions, donations, and more without juggling multiple platforms.
🤝
Hopin focuses on attendees, not donors, while PatronManager limits communication tools. Zeffy tracks donor history and automates follow-ups to strengthen relationships.
Event platforms charge monthly fees before you raise a dollar, plus transaction fees on every ticket. Zeffy gives you ticketing, donations, and donor management with zero fees, so 100% of funds go to your mission.
Yes. While event platforms focus only on ticket sales, Zeffy combines event ticketing with peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management in one platform. No need for multiple tools.
Event platforms charge $49+ monthly fees plus 2-3% per transaction. Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. You keep every dollar raised for your cause.
Event platforms like Hopin and PatronManager charge monthly fees plus transaction costs before you sell a single ticket. Zeffy offers full event ticketing with zero fees, keeping 100% of ticket sales for your cause.
Managing events and fundraising separately creates extra work and costs. Zeffy combines ticketing, donations, auctions, and donor management in one free platform, eliminating multiple subscriptions and data silos.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice