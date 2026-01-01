Hopin and Mixily help you host events, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Mixily
💯
Hopin and Mixily charge monthly fees plus payment processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🧰
Hopin and Mixily focus on event hosting but lack auction, raffle, and donation tools. Zeffy gives you ticketing, auctions, raffles, and donation pages in one platform.
🤝
Hopin and Mixily manage event attendees but don't track donor relationships. Zeffy includes donor management and email tools to nurture supporters year-round.
Zeffy combines event management with comprehensive fundraising tools at zero cost. While Hopin charges monthly fees plus payment processing and Mixily takes 2.9% + $0.30 per ticket, Zeffy keeps 100% of your event revenue. Plus, you get built-in auctions, raffles, and donor management that other platforms lack.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with zero fees on all transactions. Unlike Hopin and Mixily, which focus on corporate events and charge hefty fees, Zeffy provides everything small nonprofits need: ticketing, donations, auctions, raffles, and donor CRM in one affordable platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering zero fees on donations, tickets, and memberships. Unlike Hopin and Mixily, which charge monthly fees plus payment processing costs, Zeffy keeps 100% of your funds while providing comprehensive fundraising tools like auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns.
No. Hopin and Mixily focus on event management but lack essential nonprofit tools like auction management, raffle functionality, donor CRM, and peer-to-peer fundraising. Zeffy provides all these features in one platform, eliminating the need for multiple expensive tools and integrations.
Significant savings. Hopin charges monthly fees plus payment processing costs, while Mixily takes 2.9% + $0.30 per transaction. With Zeffy's zero-fee model, a $10,000 fundraising event keeps all funds instead of losing $290+ to fees. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice