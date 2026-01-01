HandUp focuses on poverty-related causes while YouCaring (now part of GoFundMe) serves general crowdfunding needs, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
HandUp VS YouCaring
HandUp charges 8% per gift and YouCaring takes 2.9% + 30¢ per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
HandUp and YouCaring focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one platform.
HandUp offers limited support and YouCaring provides only email help. Zeffy gives you unlimited phone, email, and chat support from real nonprofit experts.
Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, while crowdfunding platforms charge fees that reduce your impact. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform without losing money to transaction costs.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. HandUp takes 8% from every donation, and YouCaring charges 2.9% plus 30¢ per gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, maximizing your fundraising impact.
Yes, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit beyond basic crowdfunding. You get event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM - all free. Crowdfunding platforms only handle campaigns, forcing you to use multiple paid tools.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone during business hours, plus extensive training resources. HandUp offers limited support with restrictions, while YouCaring provides only basic email help with delayed responses during busy periods.
Zeffy gives you everything you need in one free platform: donation forms, event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM. Crowdfunding platforms only handle campaigns, forcing you to pay for multiple separate tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
