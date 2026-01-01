HandUp focuses on human services nonprofits while WhyDonate serves both individuals and charities, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools, donation forms, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
HandUp VS Whydonate
💰
HandUp charges 8% per gift and Whydonate adds card fees to every donation. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
HandUp and Whydonate lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run diverse fundraising campaigns.
🫶
HandUp and Whydonate limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction fees, no hidden costs. HandUp charges 8% per gift and Whydonate adds card processing fees. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Yes. While HandUp and Whydonate focus mainly on campaigns, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, and raffles - all in one platform. No need for multiple tools or extra fees.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while HandUp and Whydonate limit support based on your plan. You get dedicated help without paying premium fees or worrying about support restrictions.
Zeffy is completely free for nonprofits. HandUp charges donors 8% per gift, and Whydonate adds card processing fees. With Zeffy, 100% of donations reach your mission without any platform fees eating into your fundraising.
Yes. HandUp and Whydonate only handle campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, online stores, and membership management. You get everything in one place without juggling multiple platforms or paying extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
