HandUp VS Spacehive

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder - HandUp: Yes, Spacehive: No
Social Sharing & Link Generator - HandUp: Yes, Spacehive: Yes
Fundraising Goal Tracker - HandUp: Yes, Spacehive: Yes
Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility) - HandUp: Yes, Spacehive: Yes Peer-to-peer fundraising - HandUp: Information not available, Spacehive: Information not available
Upload Videos & Photos - HandUp: No, Spacehive: No Donor Comments & Encouragement Wall - HandUp: Yes, Spacehive: Yes Custom Donor Communications - HandUp: No, Spacehive: No Branded, Embeddable Fundraising Forms - HandUp: No, Spacehive: No Donation Dedication Options - HandUp: No, Spacehive: Yes src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
HandUp: 8% fee per gift, charged to donors
Spacehive: 7.5% platform cut plus card fees

Processing fees:
HandUp: 3% credit card processing fee
Spacehive: 2.9% Card payments (charged by Stripe)

Platform fees:
HandUp: 5% service fee charged to donors
Spacehive: 7.5% (+VAT) of project target

Monthly fees:
HandUp: N/A - No pricing information available
Spacehive: N/A - No pricing information available

Features
HandUp: HandUp requires setup time and charges fees on all donations through its crowdfunding-only platform.
Spacehive: Spacehive is project-focused with limited features; you'll need separate tools for most nonprofit functions.

Donations:
HandUp: Accepts one-time and recurring donations through crowdfunding campaigns, but charges processing fees on all transactions
Spacehive: Spacehive focuses on project-based crowdfunding campaigns rather than ongoing donation collection. Limited options for recurring giving or general donations. Ticketing:
HandUp: No event ticketing capabilities - HandUp is built for crowdfunding campaigns, not event management
Spacehive: Spacehive doesn't offer event ticketing features. You'd need separate ticketing software to sell tickets for fundraising events or project launches. Peer-to-Peer Fundraising:
HandUp: Limited peer-to-peer features - supporters can share campaigns but can't create their own fundraising pages
Spacehive: Limited peer-to-peer fundraising tools. Supporters can share campaigns, but lacks dedicated features for supporters to create their own fundraising pages. Auctions:
HandUp: HandUp doesn't offer auction functionality - it's focused on crowdfunding campaigns for specific causes and projects
Spacehive: Spacehive doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments. Raffles:
HandUp: No raffle or lottery functionality available - focuses solely on donation-based crowdfunding campaigns
Spacehive: No raffle or lottery functionality available. You'd need additional software and manual processes to run raffles for your community projects. Online store:
HandUp: No online store capabilities - HandUp is designed specifically for crowdfunding campaigns, not selling products
Spacehive: Spacehive doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate platform to sell merchandise or products alongside your crowdfunding efforts. Memberships:
HandUp: HandUp focuses on individual campaigns rather than ongoing membership programs. No built-in tools for recurring member dues or benefits. Spacehive: Spacehive focuses on civic crowdfunding projects rather than ongoing membership programs. No recurring membership features or member portal capabilities.

Donor Management/CRM:
HandUp: Campaign-focused donor tracking. Limited relationship management features beyond individual campaign supporters and basic contact info. Spacehive: Basic backer information collection during campaign funding. No comprehensive donor relationship management or detailed supporter tracking beyond individual projects. Emails & Newsletter:
HandUp: Basic campaign update features for supporters. No comprehensive email marketing tools or donor communication workflows.
Spacehive: Basic project update notifications to backers. Limited email marketing tools - primarily sends automated updates when campaigns reach milestones. Payment Processing:
HandUp: Processes donations through their platform with transaction fees. Limited payment method options compared to dedicated payment processors.
Spacehive: Processes payments through Stripe with standard transaction fees. Charges platform fees on top of payment processing costs for successful campaigns. Charges platform fees on top of payment processing costs for successful campaigns.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods
HandUp: Credit cards only, no bank transfers or mobile wallets
Spacehive: Basic card payments, missing modern payment options

Credit Card Payments:
HandUp: Supported - Accepts major credit cards for campaign donations
Spacehive: Supported - Accepts credit and debit card payments for project funding

Apple Pay & Google Pay:
HandUp: Not specified - No mention of mobile wallet payment options
Spacehive: Not specified - Digital wallet support not clearly documented on their platform

ACH / Bank Transfers:
HandUp: Not supported - HandUp focuses on credit card donations only
Spacehive: Not supported - Spacehive focuses on civic crowdfunding projects, not direct payment processing

Tap to Pay App:
HandUp: Not supported - HandUp is web-based crowdfunding platform only
Spacehive: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality for in-person donations

Customer Support

Unlimited Support:
HandUp: HandUp offers limited support with response times varying by plan level
Spacehive: Spacehive does not offer unlimited support - assistance is limited based on plan type Phone Support / Office Hours:
HandUp: HandUp provides phone support during standard business hours for select plans
Spacehive: Spacehive does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars:
HandUp: HandUp offers occasional training sessions and educational webinars for nonprofit partners
Spacehive: Spacehive provides occasional webinars and training sessions for campaign creators

Help Center:
HandUp: HandUp maintains a help center with guides and FAQs for common questions
Spacehive: Spacehive maintains a help center with guides and FAQs for crowdfunding campaigns

Email:
HandUp: Spacehive offers email support for users with questions or technical issues
Spacehive: Spacehive offers email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team:
HandUp: Support varies by plan with phone help for select tiers only
Spacehive: Email-only support with no phone or live chat options available