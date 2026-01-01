HandUp and Kickstarter help nonprofits raise money through crowdfunding, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your cause.
HandUp VS Kickstarter
HandUp charges 8% per gift and Kickstarter takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
HandUp and Kickstarter lack donor management, email tools, and event features. Zeffy provides everything in one platform built for nonprofits.
HandUp offers limited chat support and Kickstarter only provides email help. Zeffy gives you unlimited phone and email support whenever you need it.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5-8% fees and focus on project-based campaigns, Zeffy offers ongoing donation management, donor relationships, and event tools with zero platform fees.
Zeffy is completely free for nonprofits. HandUp charges donors 8% per gift, while Kickstarter takes 5% plus card fees from successful campaigns. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but your organization keeps 100% of donations.
Yes. While HandUp and Kickstarter focus on single campaigns, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including recurring donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management - all in one free platform.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone assistance at no cost. HandUp offers limited support tiers, while Kickstarter only provides email help. You get dedicated nonprofit expertise without paying extra fees.
Crowdfunding platforms work for single campaigns, but nonprofits need ongoing tools. Zeffy offers year-round donation management, recurring giving, events, and donor relationships - all free. HandUp and Kickstarter charge fees and lack these essential features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
