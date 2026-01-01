HandUp VS Kickstarter

Kickstarter

Campaign Builder
Social Sharing & Link Generator
Fundraising Goal Tracker
Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)
Peer-to-peer fundraising - Information not available (HandUp), Information not available (Kickstarter)
Upload Videos & Photos
Donor Comments & Encouragement Wall
Custom Donor Communications - Not available (HandUp), Not available (Kickstarter)
Branded, Embeddable Fundraising Forms - Not available (HandUp), Not available (Kickstarter)
Donation Dedication Options class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Social Sharing & Link Generator</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Fundraising Goal Tracker</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-peer fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Upload Videos & Photos</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Comments & Encouragement Wall</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Donor Communications</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing

HandUp: 8% fee per gift, charged to donors
Processing fees: 3% credit card processing fee
Platform fees: 5% service fee charged to donors
Monthly fees: N/A - None required; optional monthly fee available for additional support services
Value for money: N/A

Kickstarter: 5% platform cut + card fees
Processing fees: 3% + $0.30 per pledge (standard); 5% + $0.08 per pledge for pledges under $10 (micropledge fee)
Platform fees: 5% of total funds raised
Monthly fees: N/A - No pricing information available
Value for money: 5.0

Features

HandUp: N/A - HandUp requires separate tools for auctions, raffles, ticketing, and email. Setup takes time.

Kickstarter: N/A - Kickstarter's all-or-nothing model and 5% fees aren't built for ongoing nonprofit fundraising.

Donations
HandUp: Accepts one-time donations with 2.9% + $0.30 fees, but lacks recurring giving options and donor management features
Kickstarter: Kickstarter uses an all-or-nothing funding model where you only receive funds if you hit your goal. Plus, they take 5% of successful campaigns.

Ticketing
HandUp: Doesn't provide event ticketing - you'll need separate tools for galas, workshops, or fundraising events
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell and manage event admissions.

Peer-to-Peer Fundraising
HandUp: Limited peer-to-peer features focused on individual campaigns rather than team-based fundraising for nonprofits
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own campaigns to raise money for your cause.

Auctions
HandUp: HandUp doesn't offer auction tools - you'll need separate software to run silent auctions or live bidding events
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles
HandUp: No raffle or lottery management tools - you'll need additional platforms to run prize drawings legally
Kickstarter: Kickstarter doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage entries and drawings.

Online store
HandUp: No built-in store functionality - can't sell merchandise, branded items, or products to support your cause
Kickstarter: Kickstarter isn't built for ongoing merchandise sales. Once your campaign ends, you'd need separate e-commerce tools to sell products.

Memberships
HandUp: HandUp doesn't offer membership management tools. You'd need separate software to track recurring supporters and manage member benefits.
Kickstarter: Kickstarter doesn't offer membership management tools. Projects end when funding goals are met, with no ongoing supporter relationships.

Donor Management/CRM
HandUp: HandUp provides basic donor tracking but lacks comprehensive CRM features for building long-term relationships with supporters.
Kickstarter: Limited backer information available. No CRM features, donor profiles, or relationship management tools for nonprofits.

Emails & Newsletter
HandUp: HandUp lacks built-in email marketing. You'd need third-party tools to send newsletters and updates to your supporter community.
Kickstarter: Basic project update system for backers only. No email marketing tools or newsletter capabilities for ongoing donor communication.

Payment Processing
HandUp: HandUp charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional fees for credit card processing, reducing your fundraising impact.
Kickstarter: Kickstarter charges 5% + payment processing fees on successfully funded projects. Failed projects pay nothing but receive no funds. Failed projects pay nothing but receive no funds.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods

HandUp: Credit cards only, no bank transfers or mobile pay
Kickstarter: Credit cards and mobile wallets, no bank options

Credit Card Payments
HandUp: Supported - HandUp accepts credit card donations for nonprofit campaigns
Kickstarter: Supported - accepts major credit cards for project contributions

Apple Pay & Google Pay
HandUp: Not specified - HandUp doesn't clearly indicate support for digital wallet payments
Kickstarter: Supported - offers mobile wallet options for quick project backing

ACH / Bank Transfers
HandUp: Not supported - HandUp focuses on credit card donations through their crowdfunding platform
Kickstarter: Not supported - Kickstarter focuses on credit card payments for project backing

Tap to Pay App
HandUp: Not supported - HandUp is a web-based crowdfunding platform without mobile payment processing
Kickstarter: Not supported - Kickstarter operates as a web platform without in-person payment features

Customer Support

Kickstarter: N/A

Unlimited Support
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Kickstarter does not offer unlimited support - responses depend on campaign status and urgency

Phone Support / Office Hours
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Kickstarter does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Kickstarter provides educational webinars and creator workshops for campaign guidance

Help Center
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Kickstarter maintains a detailed help center with guides, FAQs, and best practices

Email
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Kickstarter offers email support through their help center contact form

Nonprofit-Focused Support Team
HandUp: [no information provided]
Kickstarter: Email-only support designed for creative projects, not nonprofit-specific guidance or phone help