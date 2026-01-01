HandUp focuses on human services nonprofits while Indiegogo serves general crowdfunding, but both charge fees that reduce your impact. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
HandUp VS Indiegogo
HandUp charges 8% per gift and Indiegogo takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
HandUp and Indiegogo focus on crowdfunding campaigns only. Zeffy offers raffles, auctions, events, and memberships in one platform.
HandUp and Indiegogo lack donor management and email tools. Zeffy includes built-in CRM and newsletters to nurture relationships.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5-8% in fees and focus on one-time campaigns, Zeffy offers ongoing donation management, donor CRM, and event ticketing at zero cost.
Zeffy charges zero fees while HandUp takes 8% per gift and Indiegogo charges 5% plus card fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of donations go directly to your cause without mandatory platform fees.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including recurring donations, event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and donor management - all designed for ongoing operations.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. While HandUp offers limited support with varying response times and Indiegogo lacks phone support entirely, Zeffy gives you direct access to nonprofit experts whenever you need help.
Crowdfunding platforms like HandUp and Indiegogo are built for single campaigns. Zeffy powers your entire nonprofit with donor management, recurring giving, event ticketing, and online stores - all at zero cost so you can focus on your mission, not managing multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
