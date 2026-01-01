Handbid and Silent Auction Pro both offer mobile bidding for your fundraising auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools, donation forms, and donor management with zero fees — so every bid and donation stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Handbid VS Silent Auction Pro
💰
Handbid and Silent Auction Pro charge $1,396+ plus fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🎧
Handbid and Silent Auction Pro limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited email and chat support to help you succeed.
🧩
Handbid and Silent Auction Pro only handle auctions. Zeffy manages auctions, raffles, donations, ticketing, and memberships without switching platforms.
Zeffy offers everything you need for fundraising without the hefty fees. While auction platforms charge $1,396+ plus 3.5% on bids, Zeffy is completely free. You get auctions, donations, ticketing, and more in one platform.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and send newsletters all in one place without switching tools.
Auction platforms can cost thousands annually plus percentage fees on every bid. Zeffy is 100% free with optional donor contributions covering costs. Keep every dollar raised for your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support at no extra cost. While auction platforms limit support by business hours and subscription tiers, our team helps you succeed without charging premium fees for assistance.
Auction platforms lock you into one fundraising method. Zeffy gives you auctions plus donations, ticketing, memberships, newsletters, and peer-to-peer campaigns in one free platform. No need for multiple tools or extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
