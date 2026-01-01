Vente aux enchères scolaires.net

Easy Upload of Auction Items
Mobile & Online Bidding (Silent + Live) Mobile & Online Bidding (Silent + Live)
Automatic Payment/Checkout for Winners Automatic Payment/Checkout for Winners
Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking
Custom Branding & Auction Page Sharing Custom Branding & Auction Page Sharing
Reporting & Exportable Winner/Payment Data Reporting & Exportable Winner/Payment Data
In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout)

Pricing
5% + card fees on winning bids
$79+ per event plus card fees
Processing fees
3.5% + $0.30
3.5% + $0.30
3% + $0.30
Acorn/Essentials: 3% + $0.30/transaction. Plus/Professional: Your choice (use own processor).
Platform fees
5%
5% on winning bids
$79/event + 3%
Acorn: $79/event + 3% performance fee. Essentials: $1000/year. Plus: $1500/year. Professional: $2000/year.
Monthly fees
$0
No monthly fee
N/A
Not applicable
Value for money
4.7/5
4.6/5

Features
4.7/5
Powerful mobile bidding, but requires setup time and charges per transaction.
4.6/5
Simple auction tool, but limited features mean you'll need other software.
Donations
Limited donation capabilities - primarily focused on auction payments rather than comprehensive donation management for your nonprofit's ongoing fundraising needs.
SchoolAuction.net doesn't offer standalone donation tools - you'd need separate software to collect donations outside of auction events.
Ticketing
Event registration available for auction attendees, but limited ticketing features compared to full-service event management platforms.
SchoolAuction.net offers basic event ticketing as part of auction packages, but charges processing fees that reduce your ticket revenue.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools available - supporters can't create their own fundraising pages to expand your auction reach through their networks.
SchoolAuction.net doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own fundraising pages for your cause.
Auctions
Handbid specializes in mobile bidding and silent auctions with real-time bidding features, but charges processing fees on every transaction that eat into your fundraising revenue.
SchoolAuction.net offers basic auction tools with mobile bidding, but charges 3% processing fees that eat into your fundraising revenue.
Raffles
Basic raffle support within auction events, but lacks standalone raffle capabilities for separate fundraising campaigns throughout the year.
SchoolAuction.net doesn't include raffle management features. You'd need separate tools to run raffles alongside your auction events.
Online store
No dedicated online store functionality - Handbid focuses specifically on auction events rather than year-round merchandise sales for your organization.
SchoolAuction.net doesn't include online store functionality. You'd need separate e-commerce software to sell merchandise or products.
Memberships
Handbid focuses on auction events rather than ongoing membership management. Limited tools for tracking member engagement beyond auction participation.
SchoolAuction.net doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track and manage member relationships.
Donor Management/CRM
Tracks bidder information and auction history. Limited donor relationship management beyond auction events and basic contact storage.
Basic donor tracking within auction context only. Limited CRM features mean you can't build lasting relationships beyond events.
Emails & Newsletter
Basic email capabilities for auction announcements and winner notifications. Limited segmentation and ongoing donor communication tools.
No built-in email marketing tools. You'd need to export donor data and use separate software for newsletters and follow-up campaigns.
Payment Processing
Processes auction payments with credit card fees ranging from 2.9% + 30¢ per transaction. Additional processing fees apply to all winning bids.
Processes auction payments with credit card fees ranging from 2.9% + 30¢ per transaction. Additional processing fees apply to all winning bids.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Credit cards only, no modern payment options
Credit Card Payments
Supported - Processes credit card payments for auction bids and donations through integrated payment systems
Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to your organization
Apple Pay & Google Pay
Supported - Mobile-first platform includes digital wallet payment options for seamless bidding
Not supported - Limited to traditional credit card entry methods
ACH / Bank Transfers
Not supported - Handbid focuses on mobile bidding and auction management, not payment processing
Not supported - SchoolAuction.net focuses on credit card processing only
Tap to Pay App
Not supported - Auction platform doesn't offer in-person tap-to-pay functionality
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
4.7/5
4.6/5 Unlimited Support
Handbid limits support based on subscription plan with premium tiers getting priority assistance
SchoolAuction.net offers limited support during business hours, not unlimited 24/7 assistance Phone Support / Office Hours
Handbid offers phone support during standard business hours for higher-tier subscription plans
SchoolAuction.net provides phone support during standard business hours for urgent auction-related issues
Webinars Handbid provides occasional training webinars and educational sessions for auction setup and management
SchoolAuction.net offers periodic training webinars to help schools learn auction best practices and platform features
Help Center Handbid maintains a knowledge base with articles, FAQs, and guides for auction platform features
SchoolAuction.net maintains a help center with guides, FAQs, and resources for setting up and managing school auctions
Email Handbid offers email support during business hours with response times varying by support tier
SchoolAuction.net provides email support during business hours for technical questions and account assistance
Nonprofit-Focused Support Team Support access depends on plan with priority help for higher-tier users during business hours
Business hours support for schools with limited availability and response times