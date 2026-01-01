Handbid and SchoolAuction.net both offer auction tools for fundraising events, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy provides auction features plus donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees, so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Handbid VS School Auction.net
Handbid takes 5% plus card fees and SchoolAuction.net charges $79+ per event plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
While Handbid and SchoolAuction.net limit support to business hours, Zeffy offers real human help whenever you need it, not just when it's convenient for us.
Unlike Handbid and SchoolAuction.net that only handle auctions, Zeffy manages your donations, raffles, memberships, and events all in one place without switching platforms.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike Handbid's 5% fees or SchoolAuction.net's $79+ per event costs, you keep every dollar raised.
Yes! While auction platforms only focus on events, Zeffy provides year-round fundraising tools: peer-to-peer campaigns, online stores, memberships, raffles, and donor management - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Other platforms limit support by plan tier or charge premium fees for priority assistance.
With Zeffy, you keep 100% of what you raise. Handbid takes 5% plus card fees, while SchoolAuction.net charges $79+ per event plus processing fees. On a $10,000 auction, that's $500+ in fees versus $0 with Zeffy.
Yes! Instead of paying for separate auction, donation, ticketing, and raffle tools, Zeffy combines everything in one free platform. You get auctions, peer-to-peer campaigns, online stores, memberships, and donor management without juggling multiple subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
