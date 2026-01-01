Greater Giving charges 5% plus $200+ setup fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cost thousands — $5,000 on every $50,000 raised with Snap! Raise.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Snap! Raise
🆓
Greater Giving charges 5% plus monthly fees starting at $130, Snap! Raise takes 20% of every donation. Zeffy covers all costs so 100% of what supporters give reaches your mission.
📅
Greater Giving is built for auction nights, Snap! Raise for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, memberships, donor management, and email tools that work all year long.
💳
Greater Giving requires ACH verification, Snap! Raise only accepts cards. Zeffy supports all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and in-person tap-to-pay from any phone.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees, monthly fees, or processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Unlike competitors that focus on specific activities, Zeffy handles everything — donations, events, memberships, raffles, and donor management — all in one place with zero fees.
You can start today. Create your first donation form or event page in minutes, share it with supporters, and begin raising funds without setup calls or training sessions.
Yes. Unlike Greater Giving which focuses on events or Snap! Raise which targets schools, Zeffy handles your gala, year-round donations, memberships, and donor communication in one place with zero fees.
Zeffy is the only platform that charges zero fees while offering complete fundraising tools. Greater Giving charges 5% plus monthly fees, Snap! Raise takes 20% — Zeffy keeps 100% of donations in your hands.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
