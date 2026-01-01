Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month. Raisely charges 4% platform fees. Both take thousands from your fundraising — $5,000 vs $4,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Raisely
💰
Greater Giving takes 5% plus setup fees and monthly costs. Raisely charges 4% or $99/month to unlock features. Zeffy gives you donations, events, CRM, and email completely free so every dollar goes to your mission.
🎉
Greater Giving is built for auction nights, Raisely locks tools behind paid plans. Zeffy handles your gala, peer-to-peer campaigns, raffles, memberships, and donor communication in one place with zero fees.
💯
Greater Giving requires setup calls and training. Raisely makes you choose between 4% fees or monthly bills. Zeffy works right away — create your first form, send it out, and start raising funds today without paying a cent.
Yes. Zeffy handles everything from event ticketing and auctions to donation forms and memberships with zero fees. No monthly subscriptions, no platform cuts — just all the tools you need to fundraise year-round.
No. Zeffy includes peer-to-peer fundraising, ticketing, raffles, auctions, and memberships at no cost. You never need to upgrade or pay monthly fees to access the tools your nonprofit needs.
Every Zeffy user gets free support from nonprofit fundraising experts. No paywalls, no priority tiers — just real help when you need it, whether you're just starting out or scaling up.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s with zero fees. Greater Giving charges 5% platform fees plus setup costs, while Raisely doesn't offer these tools at all.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every user. Greater Giving and Raisely reserve priority support for paid customers only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
