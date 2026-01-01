Greater Giving charges 5% plus $200+ setup fees. Raise 365 takes 8% total on every donation. Both platforms eat into your fundraising before you even start.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Raise 365
Greater Giving charges $130/month plus setup fees and 5% platform costs. Raise 365 takes 5% plus processing fees on every donation. Zeffy covers all costs so you keep 100% of what your community gives.
Greater Giving focuses on gala nights, Raise 365 limits features to paid plans. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management with zero fees and no upgrades required.
Greater Giving requires setup calls and training. Raise 365's unclear onboarding leaves small teams stuck. Zeffy works right away — create your form, share it, and start fundraising in under 30 minutes.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, ticket sales, and auction proceeds. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles event ticketing, auctions, and mobile bidding for your gala, plus donation forms, memberships, raffles, and donor management for the rest of your year — all fee-free.
Unlike platforms that charge setup fees, monthly subscriptions, and take 5-8% of every donation, Zeffy is completely free. You get all the same tools without losing hundreds or thousands to fees.
Fees add up fast. Greater Giving's 5% platform fee plus processing costs means losing $80+ on every $1,000 raised. Zeffy covers all costs so your full $1,000 goes to your mission.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. No paid plans required to talk to real people who understand nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
