Greater Giving charges 5% platform fees plus setup costs. Qgiv takes 3.95% + monthly fees starting at $40. Both platforms cost nonprofits thousands per year.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Qgiv
Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly fees from $130. Qgiv charges $40–$259/month plus 3.95% on every donation. Zeffy is 100% free, so your raffle, gala, and campaigns keep every dollar for your mission.
Greater Giving is built for auction nights. Qgiv requires paid plans for peer-to-peer and auctions. Zeffy handles your gala, raffles, memberships, and donor communication in one place with zero fees.
Greater Giving charges $130/month minimum. Qgiv charges $259/month for peer-to-peer and auctions. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, peer-to-peer, and donor management with zero monthly fees or transaction costs.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, peer-to-peer campaigns, and memberships with zero monthly fees. Greater Giving starts at $130/month and Qgiv at $40/month, plus processing fees on every transaction.
No. Zeffy includes auctions, peer-to-peer campaigns, and all fundraising tools at no cost. Qgiv charges $259/month for these features, while Greater Giving requires higher-tier paid plans.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to all users. Both Greater Giving and Qgiv reserve priority support for paid customers starting at $100-130/month.
Yes. Zeffy includes membership management and an online store at no cost. Greater Giving has no membership features or online store, while Qgiv only offers basic recurring giving without true membership tiers.
No. Zeffy's tap to pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. Both Greater Giving and Qgiv require separate hardware purchases and setup for in-person payments.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
