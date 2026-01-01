Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. Both take thousands from your fundraising.
Greater Giving VS Pledge It
Greater Giving charges setup fees, monthly fees, and platform fees. Pledge It charges $150 per month plus transaction costs. Zeffy is 100% free — no platform fees, no processing fees, no monthly bills. Keep every dollar for your mission.
Greater Giving is built for auction nights. Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns. Zeffy handles your gala, your walk-a-thon, and your year-round giving — donations, memberships, raffles, CRM, and email — all in one platform with zero fees.
Greater Giving requires setup calls and training sessions. Pledge It has a learning curve. Zeffy works right away — create your first donation form or event page in minutes, share it with supporters, and start raising funds today.
Greater Giving charges setup fees, monthly fees starting at $130, plus 5% platform fees. Pledge It costs $150 per month plus 2.9% transaction fees. Zeffy is 100% free with zero fees ever. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. While Greater Giving focuses on events and Pledge It specializes in peer-to-peer campaigns, Zeffy handles everything — auctions, ticketing, donations, memberships, raffles, and donor management — all fee-free in one platform.
Absolutely. Greater Giving reserves priority support for paid customers, and Pledge It offers limited business-hours support. Zeffy provides free live chat, email, phone support, and dedicated nonprofit expertise to every organization.
Most all-in-one platforms charge monthly fees, setup costs, and transaction fees because they need to cover their costs and make profit. Zeffy operates differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits forever.
Yes. Unlike Greater Giving's event focus or Pledge It's peer-to-peer specialty, Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, donor management, and email — all fee-free in one platform built for small nonprofit teams.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
