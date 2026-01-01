Greater Giving charges $5,000 on every $100,000 raised plus monthly fees. Pledge takes $2,900 plus disbursement costs. Both platforms charge fees that add up fast.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Pledge
Greater Giving and Pledge charge platform fees, processing cuts, and monthly costs that eat into every dollar raised. Zeffy covers all fees so your raffle, auction, or donation form keeps 100% for your mission.
Greater Giving focuses on events, Pledge handles peer-to-peer, but neither covers your full fundraising year. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform with zero fees.
Greater Giving requires setup calls and training. Pledge needs paid plans for full features. Zeffy works right away — create your first form, share it with supporters, and start raising funds today without setup fees or paywalls.
Yes. Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, auctions, and donor management in one place with zero fees. Unlike Greater Giving and Pledge that focus mainly on events or peer-to-peer campaigns, you get everything you need year-round without paying for multiple tools.
Absolutely. Zeffy covers all processing fees so you keep every dollar donated. Greater Giving charges 5% platform fees plus processing costs, while Pledge charges 2.9% + $0.30 on larger gifts plus monthly disbursement fees.
You get free support from real people who understand nonprofits. Our team responds within hours via live chat, email, or phone. Greater Giving and Pledge limit support access based on paid plan tiers.
Yes. Zeffy handles event ticketing, auctions, and mobile bidding for your gala, plus donation forms, memberships, and donor management for year-round campaigns. Greater Giving focuses mainly on events while Pledge lacks auction and raffle tools entirely.
Never. Zeffy covers all processing costs so a $5,000 donation stays $5,000. Greater Giving takes 5% platform fees plus processing costs, while Pledge charges 2.9% + $0.30 on donations over $1,000 plus monthly disbursement fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
