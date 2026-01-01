Greater Giving charges $130/month plus 5% platform fees. Mightycause takes 1.99% per donation. Both platforms cost nonprofits thousands — $5,000 vs $1,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Mightycause
💯
Greater Giving takes 5% plus processing fees and Mightycause charges up to 7.9% per transaction. Zeffy covers all costs so you keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry.
🧰
Greater Giving focuses on gala nights, Mightycause requires third-party tools for auctions and raffles. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place with zero fees.
🚀
Greater Giving requires paid plans for priority support and Mightycause reserves phone help for subscribers. Zeffy gives every nonprofit free live chat, email, and phone support from day one.
With Zeffy, what donors see is what you get — 100% of their donation goes to your cause. No platform fees, processing fees, or surprise charges that eat into donations.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor communication in one place. No need for separate tools or integrations that cost extra.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or monthly charges. Run donations, events, auctions, raffles, and memberships all in one place while keeping every dollar raised.
No. Zeffy includes built-in auction tools, raffle management, and online stores at no extra cost. Unlike other platforms that require third-party integrations, everything works together seamlessly.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. No tiered support or paywalls — get help from real people who understand nonprofits whenever you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
