Greater Giving charges $130/month plus 5% fees. JustGiving takes 5% with no monthly cost. Both platforms take thousands from your fundraising — $5,000 gone on every $100,000 raised.
Greater Giving VS JustGiving
🎟️
Greater Giving and JustGiving both take a cut of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying software costs.
📦
Greater Giving focuses on galas, JustGiving handles peer-to-peer well but sends you elsewhere for ticketing and raffles. Zeffy gives you donations, events, auctions, memberships, and donor management in one place with no fees.
🇺🇸
JustGiving's support runs on UK time with UK compliance guidance. Greater Giving reserves priority help for paid plans. Zeffy's team answers fast during your working hours and knows US tax rules and fundraising regulations.
Yes. Zeffy handles everything from event ticketing and auctions to donation forms, memberships, and donor management. You won't need separate platforms for different campaigns.
Absolutely. Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees, monthly charges, or processing costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy running.
You can start right away. Create your first donation form or event page in minutes, share it with supporters, and begin raising funds today without setup calls or training sessions.
Yes. Zeffy handles auctions, online stores, and merchandise sales with zero fees. Greater Giving and JustGiving either charge platform fees or don't offer these features at all.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support year-round. Unlike competitors that limit support to paid plans or UK hours, we're here when you need us.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
