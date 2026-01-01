Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month. GivingFuel takes 2% plus $9/month. Both take thousands from your fundraising — money that should go to your mission.
Greater Giving VS GivingFuel
Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly fees starting at $130. GivingFuel charges $9 to $299 per month plus 1-2% platform fees on every donation. Zeffy is 100% free with zero platform fees, so you keep every dollar raised for your mission.
Greater Giving focuses on gala nights and auctions. GivingFuel offers donation forms and peer-to-peer but locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy gives you donations, events, memberships, raffles, auctions, and donor management in one place with zero fees.
Greater Giving requires setup calls and training sessions before you can launch. GivingFuel gates features like phone support and ticketing by pricing tier. Zeffy works right away — create your first form, share it with supporters, and start raising funds today.
Yes. Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management all in one platform with zero fees. Both Greater Giving and GivingFuel charge monthly fees starting at $130 and $9 respectively, plus platform fees on every donation.
No. Zeffy includes event ticketing, auctions, and mobile bidding at no cost. Greater Giving requires paid subscriptions for full features, while GivingFuel restricts ticketing to higher-tier plans starting at $59 per month.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both Greater Giving and GivingFuel limit phone support to paid customers only, with priority help reserved for higher-tier subscribers.
Yes. Zeffy includes auction management, mobile bidding, and raffle tools with zero fees. Greater Giving offers auctions but charges 5% platform fees plus setup costs, while GivingFuel doesn't offer auction or raffle features at all.
No. Zeffy handles memberships, online stores, and merchandise sales in one platform with zero fees. Neither Greater Giving nor GivingFuel offer membership management or online store capabilities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
