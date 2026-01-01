Both Greater Giving and GiveBrite charge 5% platform fees — $2,500 gone on every $50,000 raised. Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS GiveBrite
💯
Greater Giving and GiveBrite charge platform fees, monthly subscriptions, and setup costs just to access basic tools. Zeffy covers all fees so every dollar raised goes to your mission, not your software budget.
🎟️
Greater Giving is built for auction nights, GiveBrite locks features behind paid plans. Zeffy handles donations, events, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management in one place with zero fees.
⚡
Greater Giving requires training sessions and paid plans to get started, GiveBrite needs payment gateway approvals before you can launch. Zeffy lets you create your first form, accept payments, and start fundraising today.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, memberships, and donor management at zero cost. Greater Giving starts at $130/month plus setup fees, while GiveBrite charges £9.99/month to avoid their 5% platform fee.
Not with Zeffy. While Greater Giving focuses on events and GiveBrite locks features behind paid plans, Zeffy handles your gala, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor emails in one place.
With Zeffy, you can create donation forms and start fundraising in minutes. Greater Giving requires setup calls and training, while GiveBrite needs payment gateway approvals before you can launch campaigns.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Greater Giving reserves priority support for paid customers, while GiveBrite limits response times based on your plan tier.
No. Zeffy includes full auction management at zero cost. Greater Giving charges monthly fees for auction tools, while GiveBrite doesn't offer auctions at all and requires separate platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
