Greater Giving takes $5,000 from every $100,000 raised plus monthly fees. CauseVox takes $4,500 plus $95/month. Both charge before you raise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS CauseVox
Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly fees from $130. CauseVox charges $95/month minimum plus platform fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission.
Greater Giving is built for auction nights. CauseVox limits raffles, stores, and memberships to paid tiers. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM at zero cost.
Greater Giving requires mobile bidding hardware for events. CauseVox doesn't support ACH transfers or in-person payments. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH, and tap-to-pay from any phone with zero fees.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management at zero cost. Greater Giving charges $130+ monthly plus setup fees, while CauseVox requires $95+ monthly for full features.
No. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of donations. Greater Giving charges 5% platform fees plus card processing, and CauseVox takes 4.5% platform fees plus 2.9% processing fees.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both Greater Giving and CauseVox limit support access to paid customers only, starting at $99-130/month.
Yes. Zeffy includes auction management, raffle tools, and 50/50 draws at zero cost. Greater Giving requires paid plans for full auction features, while CauseVox doesn't offer auction or raffle tools at all.
No. Zeffy handles memberships, online stores, and merchandise sales in one platform with zero fees. Neither Greater Giving nor CauseVox offer membership management or online store functionality.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
