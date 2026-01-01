Greater Giving takes $5,000 from every $100,000 raised. Blackbaud charges $2,990 plus annual fees. Both eat into your mission funding with complex pricing.
Greater Giving VS Blackbaud
Greater Giving and Blackbaud take a cut of every ticket sold plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
Greater Giving is built for events, Blackbaud requires separate products for each tool. Zeffy handles everything — donations, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email — in one place with zero fees.
Greater Giving requires setup calls and training sessions. Blackbaud needs implementation timelines and IT support. Zeffy works right away — create your first raffle or donation form and start raising funds today.
Yes. Zeffy handles your gala, auction, and ticketing plus donations, memberships, raffles, and donor management all year long with zero fees. Greater Giving and Blackbaud focus mainly on events and charge platform fees on every transaction.
On $10,000 raised, you'd lose $400+ to Greater Giving's fees and $300+ to Blackbaud's processing costs. With Zeffy, you keep 100% of donations with no platform fees, processing fees, or monthly charges.
No. Create donation forms, sell tickets, and launch campaigns in minutes without setup calls or IT help. Greater Giving and Blackbaud require paid plans and technical assistance to access full features.
Yes. Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, and donor management in one platform with zero fees. Greater Giving focuses on events only, while Blackbaud sells separate products that require enterprise contracts.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Greater Giving reserves priority help for paid customers, and Blackbaud requires $10,000+ contracts for full support.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
