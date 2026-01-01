Google Forms and Typeform help you collect information, but they don't connect to fundraising or donor management. Zeffy gives you donation forms, event registration, and supporter data — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Google Forms VS Typeform
Google Forms and Typeform gather responses but require separate payment tools and manual donor tracking. Zeffy handles donations, donor management, and follow-up emails in one place.
Typeform costs $22/month plus payment processing fees that eat into your fundraising. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Form builders lack donor profiles and giving history tracking that nonprofits need. Zeffy provides complete donor stewardship tools to build lasting relationships.
Google Forms and Typeform collect information but can't process payments. You'd need separate payment tools, pay processing fees, and manually track donations. Zeffy handles everything in one place with zero fees, so 100% of donations reach your cause.
Typeform costs $22/month plus credit card fees that eat into your donations. Google Forms is free but requires paid payment processors. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs, keeping more money for your mission.
Form builders collect responses but lack donation management, donor tracking, and payment processing. You'd need multiple tools and pay various fees. Zeffy provides complete fundraising tools designed for nonprofits, all in one free platform.
Form builders like Google Forms and Typeform can't process payments. You need separate payment tools that charge 2.9% + fees on every donation. Zeffy processes all payments directly with zero fees, so your donors' full contributions reach your mission.
Form builders only collect basic information without donor profiles or giving history. You'd need multiple tools to track relationships. Zeffy provides complete donor management with giving history, automated receipts, and relationship tracking built for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
