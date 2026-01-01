Goodhub charges 1.9% + 20p per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 on every $10,000 going to fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Goodhub VS Snap! Raise
💸
Goodhub takes 1.9% + 20p per donation plus 5% of your Gift Aid. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes to your mission.
💳
Goodhub requires donor accounts for bank transfers and limits digital wallets. Snap! Raise only accepts credit cards. Zeffy supports cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments — all fee-free.
🧰
Goodhub focuses on basic donations and events. Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, ticketing, memberships, auctions, raffles, donor CRM, and email tools — everything you need to fundraise year-round.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees for donations, events, memberships, and raffles. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Unlike platforms that charge 1.9% to 20% in fees, Zeffy is 100% free with no processing fees or platform cuts. You get donation forms, event ticketing, donor management, and email tools without paying a cent or upgrading to premium plans.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no matter your size or budget. You won't get locked out of help or forced into expensive enterprise plans to talk to a real person.
Most all-in-one fundraising platforms charge fees to cover their costs and make profit. Zeffy works differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so we can offer 100% free fundraising to nonprofits.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor management, and email tools — all free with no feature paywalls. You get everything you need to run professional campaigns without upgrading to paid plans.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice