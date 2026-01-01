Goodhub charges 1.9% + 20p per donation plus Gift Aid fees. Raise 365 takes 8% total — $800 on every $10,000 raised going to fees, not your mission.
Goodhub VS Raise 365
Goodhub charges 1.9% + 20p per ticket, and Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy charges nothing, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your cause.
Raise 365 requires donors to create accounts for ACH payments, and Goodhub limits digital wallets to specific flows. Zeffy never asks donors to register — one-click checkout means more people finish and you spend less time troubleshooting abandoned carts.
Goodhub's 1.9% + 20p and Raise 365's 5% platform fee add up fast. On a £5,000 raffle, you lose hundreds to fees. Zeffy covers all costs so every ticket sold goes toward your mission, not platform profits.
Zeffy gives you everything you need without the fees that eat into your mission. While platforms like Goodhub and Raise 365 charge processing fees plus platform cuts, Zeffy covers all costs so you keep 100% of donations. You get the same tools — donation forms, events, raffles, donor management — without paying for them.
Yes. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and auctions at no cost. Other platforms lock these features behind paid upgrades or charge extra fees. With Zeffy, your small team gets full access to everything from day one, no credit card required.
On a $10,000 fundraiser, Goodhub's fees cost you around $190 plus Gift Aid cuts. Raise 365 takes nearly $800 in platform and processing fees. Zeffy charges nothing, so that's $190-800 more going directly to your cause instead of platform costs.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. Goodhub limits phone support to enterprise customers, and Raise 365 has unclear response times with reviews questioning effectiveness. With Zeffy, you get real humans who understand nonprofits, not tiered support based on what you pay.
No. Donors can give in seconds without registering or logging in. Goodhub requires donors to create accounts for bank transfers, adding friction that can reduce donations. Zeffy makes giving simple so more people complete their donations and you spend less time troubleshooting abandoned gifts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
