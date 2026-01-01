GoFundMe and YouCaring (now part of GoFundMe) help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
GoFundMe VS YouCaring
GoFundMe and YouCaring take 2.9-3% plus fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal actually reaches your mission.
GoFundMe and YouCaring only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
GoFundMe and YouCaring offer limited email support with delays. Zeffy provides unlimited phone and email support plus live training sessions.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per donation. You keep 100% of donations and get nonprofit tools like donor management, recurring giving, and tax receipts that GoFundMe lacks.
Unlike crowdfunding platforms designed for one-time campaigns, Zeffy offers comprehensive nonprofit tools including memberships, events, online stores, and donor CRM. You can build lasting supporter relationships, not just run individual campaigns.
Yes, Zeffy provides a complete nonprofit platform with event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management. GoFundMe only handles basic donation campaigns, requiring you to use multiple separate tools for other needs.
GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per donation, while Zeffy is completely free. On a $1,000 donation, you'd lose $59 to GoFundMe but keep every dollar with Zeffy. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Crowdfunding platforms like GoFundMe focus on one-time campaigns, but nonprofits need ongoing relationships. Zeffy offers donor management, recurring giving, events, and memberships in one platform, helping you build lasting supporter connections.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
