GoFundMe takes $2,200 from every $100,000 raised. Stripe takes $2,500. Zeffy takes $0. Get donation pages, donor CRM, and events free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS Stripe
🎟️
GoFundMe takes 2.4% and Stripe charges 2.2% + 30¢ per ticket. Zeffy charges zero fees, so your raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
GoFundMe handles one-off campaigns and Stripe processes payments, but neither gives you donor tracking, email tools, or a CRM. Zeffy includes everything you need to run raffles and build lasting donor relationships in one place.
💳
GoFundMe and Stripe handle transactions but require separate tools for donor management, tax receipts, and email outreach. Zeffy gives you donations, raffles, events, and a full CRM — all 100% free.
Zeffy is 100% free for nonprofits. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, so you keep everything you raise. GoFundMe charges 2.4% plus card fees on every donation, reducing funds for your mission.
GoFundMe sends basic campaign updates but lacks donor management tools. Zeffy includes a full CRM with donor profiles, engagement tracking, and email marketing to build lasting relationships with supporters.
GoFundMe only handles donation campaigns. Zeffy gives you ticketing, memberships, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising in one platform, so you're not paying for multiple tools.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no platform fees, monthly fees, or transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, so you keep everything you raise.
Yes. You can export your donor and transaction data from platforms like GoFundMe or Stripe and import it into Zeffy's donor management system. Our team can help you get set up and answer questions along the way.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
