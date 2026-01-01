GoFundMe and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS SpotFund
💰
GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per transaction while SpotFund takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so donors give more and you keep everything.
🧰
GoFundMe and SpotFund focus on one-time campaigns without auctions, raffles, or memberships. Zeffy offers complete fundraising tools in one platform.
🛟
GoFundMe and SpotFund provide limited help center support with response delays. Zeffy offers unlimited live support to help you succeed.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation, while SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy operates on voluntary contributions from donors, so 100% of donations reach your nonprofit.
GoFundMe and SpotFund focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy provides complete nonprofit tools including donations, events, memberships, auctions, and donor management in one zero-fee platform.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 from every donation, reducing your impact. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Plus, you get complete fundraising tools beyond crowdfunding.
SpotFund charges card fees on every gift and focuses only on crowdfunding campaigns. Zeffy offers zero-fee donations, ticketing, auctions, memberships, and donor management in one platform.
Yes. While GoFundMe and SpotFund focus on single campaigns, Zeffy provides complete fundraising tools including events, memberships, peer-to-peer, and donor CRM to grow your nonprofit long-term.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
