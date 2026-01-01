GoFundMe and Spacehive help you crowdfund for causes, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
GoFundMe VS Spacehive
🎟️
GoFundMe and Spacehive take 3-7.5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🤝
GoFundMe and Spacehive focus on short-term campaigns. Zeffy helps you track donor history, send personalized follow-ups, and turn supporters into recurring donors.
☎️
GoFundMe and Spacehive offer limited help with slow response times. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofit fundraising.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation plus platform fees. You keep 100% of donations and get tools designed for your mission, not general crowdfunding.
Unlike Spacehive's 7.5% platform cut, Zeffy charges zero fees so more money goes to your cause. Plus you get comprehensive nonprofit tools like donor management, recurring giving, and event ticketing that Spacehive doesn't offer.
Yes! While GoFundMe and Spacehive focus only on campaign-style fundraising, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, membership management, and donor CRM - all with zero fees.
Zeffy is built for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero fees, recurring donations, donor management, and event tools that GoFundMe doesn't offer. Keep 100% of what you raise instead of losing money to platform cuts.
With GoFundMe taking 3% plus card fees and Spacehive charging 7.5% plus fees, you lose hundreds on every campaign. Zeffy charges zero platform fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution that supports our mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
