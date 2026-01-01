GoFundMe and Schoolfundr help schools raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your students. Zeffy gives you crowdfunding plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS Schoolfundr
💰
GoFundMe and Schoolfundr take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
GoFundMe and Schoolfundr only handle basic donations. Zeffy gives you auctions, ticketing, online stores, and memberships all in one place.
🤝
GoFundMe and Schoolfundr focus on short-term campaigns. Zeffy includes donor management and email tools to nurture supporters year-round.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, so 100% of donations reach your cause. GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per donation and lacks nonprofit tools like donor management, event ticketing, and membership features.
While Schoolfundr focuses only on basic crowdfunding for schools, Zeffy offers a complete fundraising platform with zero fees. You get donations, events, auctions, raffles, and donor management all in one place.
Unlike GoFundMe and Schoolfundr that charge fees on every donation, Zeffy is completely free. Plus, you get nonprofit-specific tools like CRM, event management, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts. GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation, while Schoolfundr charges card processing fees that reduce your total. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Yes, Zeffy goes far beyond basic crowdfunding. You get donations, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management all in one platform. GoFundMe and Schoolfundr only offer simple campaign pages without these essential nonprofit tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice