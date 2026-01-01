GoFundMe VS Kickstarter

Kickstarter

GoFundMe specializes in crowdfunding campaigns but charges 2.9% + $0.30 per donation, reducing your fundraising impact

Kickstarter uses an all-or-nothing funding model. If you don't reach your goal, you get nothing and supporters aren't charged.

GoFundMe lacks event ticketing capabilities - can't sell tickets for galas, workshops, or fundraising events

Kickstarter doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software to sell tickets for nonprofit events.

GoFundMe allows supporters to create campaigns for your cause, but offers limited customization and branding control

Kickstarter doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own campaigns for your project.

GoFundMe doesn't offer auction functionality for nonprofits looking to host fundraising auctions

Kickstarter doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding.

GoFundMe doesn't provide raffle or lottery functionality for nonprofits wanting to run prize-based fundraisers

Kickstarter doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.

GoFundMe lacks e-commerce features - no way to sell merchandise or products to support your cause

Kickstarter allows reward tiers for backers but doesn't function as a traditional online store for ongoing sales.

GoFundMe doesn't offer membership management features. It's designed for one-time fundraising campaigns, not ongoing member relationships.

Kickstarter doesn't offer membership management tools. It's built for one-time project funding, not ongoing supporter relationships.

GoFundMe offers basic donor lists with contact info but lacks CRM features like donor history, segmentation, or relationship tracking.

No donor management or CRM capabilities. Backer information is limited and you can't build long-term relationships.

GoFundMe provides basic update posting to campaign pages but no email marketing tools or donor communication features.

Basic project update system for backers only. No email marketing tools or donor communication features for nonprofits.

GoFundMe charges a 2.9% + $0.30 fee per donation. They also take a platform fee on top of payment processing costs.

Kickstarter charges 5% platform fees plus payment processing fees. Funds are only released if you hit your full funding goal.

Payment methods

Credit cards and digital wallets only

Credit cards and digital wallets only

Credit Card Payments

Supported - Accepts all major credit and debit cards for donations

Supported - Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover for project pledges

Apple Pay & Google Pay

Supported - Donors can use Apple Pay and Google Pay for quick checkout

Supported - Mobile wallet payments available for backing projects on mobile devices

ACH / Bank Transfers

Not supported - GoFundMe only processes credit card and debit card payments

Not supported - Kickstarter focuses on credit card payments for project backing

Tap to Pay App

Not supported - GoFundMe is web-based only, no mobile tap-to-pay functionality

Not supported - Kickstarter operates as an online platform without in-person payment options

Customer Support

Unlimited Support

GoFundMe offers standard support but with limitations on response times and channels

Kickstarter does not offer unlimited support - responses depend on issue complexity and staff availability

Phone Support / Office Hours

GoFundMe provides phone support during limited business hours for urgent issues

Kickstarter does not provide phone support or scheduled office hours for users

Webinars

GoFundMe offers occasional educational webinars and fundraising best practice sessions

Kickstarter offers occasional creator workshops and educational webinars for campaign best practices

Help Center

GoFundMe maintains a comprehensive help center with articles and fundraising guides

Kickstarter maintains a comprehensive help center with guides, FAQs, and resources for creators and backers

Email

Kickstarter provides email support through their help center contact form for campaign creators and backers

Kickstarter provides email support through their help center contact form for campaign creators and backers

Nonprofit-Focused Support Team

Support built for individual fundraisers, not nonprofits. Live chat and phone help during business hours only.

Email-only support designed for creative projects. No phone help or guaranteed response times for users.