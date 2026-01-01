GoFundMe and Kickstarter help you raise money online, but they take fees from every donation and offer limited donor management tools. Zeffy gives you crowdfunding capabilities plus donation forms, event ticketing, and donor stewardship features — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
GoFundMe VS Kickstarter
GoFundMe takes 3% and Kickstarter takes 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes directly to your mission.
GoFundMe and Kickstarter only handle basic donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one place.
GoFundMe limits phone support and Kickstarter offers none. Zeffy provides unlimited email, phone, and live chat support specifically for nonprofit teams.
Unlike GoFundMe's 2.9% + $0.30 fees and Kickstarter's 5% platform cut, Zeffy is 100% free for nonprofits. You keep every dollar donated, plus get tools like donor management, event ticketing, and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Yes. While GoFundMe and Kickstarter focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run membership drives, sell event tickets, manage auctions, and build lasting donor relationships all in one place.
GoFundMe and Kickstarter offer basic donor lists, but Zeffy provides full CRM features. Track donor history, segment supporters, send targeted emails, and build meaningful relationships that turn one-time givers into lifelong supporters.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation, while Kickstarter charges 5% plus card fees. Zeffy is 100% free for nonprofits. Keep every dollar donated and reinvest those savings into your mission instead of platform fees.
Unlike Kickstarter's all-or-nothing model where you lose everything if you don't hit your goal, Zeffy lets you keep every donation you receive. Start fundraising today and watch your impact grow, one donation at a time.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
