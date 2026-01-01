GoFundMe and Indiegogo help you crowdfund, but they take fees from every donation and offer limited donor management tools. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS Indiegogo
GoFundMe takes 3% and Indiegogo takes 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes directly to your mission.
GoFundMe and Indiegogo only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
GoFundMe and Indiegogo offer limited help center support. Zeffy provides unlimited email support, live training webinars, and dedicated office hours.
Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per transaction, reducing your impact. Plus, Zeffy offers comprehensive nonprofit tools like donor management, event ticketing, and membership features that GoFundMe lacks.
Indiegogo charges 5% platform fees plus payment processing costs, significantly reducing your fundraising results. Zeffy operates on zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution. We also provide dedicated nonprofit features like CRM and peer-to-peer fundraising that Indiegogo doesn't offer.
Yes, Zeffy is a complete nonprofit platform beyond crowdfunding. We offer event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM. Crowdfunding platforms like GoFundMe and Indiegogo only handle basic donation collection without these essential nonprofit tools.
Zeffy charges zero platform fees, so every dollar donated reaches your mission. GoFundMe takes 2.9% plus $0.30 per transaction. Beyond fundraising, Zeffy provides complete nonprofit tools like donor CRM, event ticketing, and membership management that crowdfunding platforms don't offer.
Indiegogo charges 5% platform fees plus payment processing costs, significantly reducing your impact. Zeffy operates fee-free with donors having the option to leave a voluntary contribution. We also offer dedicated nonprofit features like auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
