GoFundMe and HandUp help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS HandUp
GoFundMe takes 3% plus card fees and HandUp charges donors 8% per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
GoFundMe and HandUp focus on one-time campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores for year-round fundraising.
GoFundMe and HandUp provide limited donor data with no CRM features. Zeffy includes donor management tools to track supporter history and nurture relationships.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 from every donation, while HandUp charges donors an 8% fee. Zeffy is 100% free with no platform fees. Your donors give $100, you keep $100. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but it's completely optional.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns, but nonprofits need ongoing fundraising tools. Zeffy provides everything you need year-round: donor management, recurring donations, event ticketing, online stores, and membership tools - all without fees eating into your budget.
GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per transaction, reducing your donations. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar donated goes directly to your cause. Plus, Zeffy offers complete nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores - not just crowdfunding campaigns.
HandUp charges donors an 8% fee and only offers basic crowdfunding for specific causes. Zeffy provides a complete fundraising platform at zero cost, including ongoing donation management, membership tools, event ticketing, and peer-to-peer campaigns - everything your nonprofit needs in one place.
Yes! Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run events, sell merchandise, manage memberships, process recurring donations, and build lasting donor relationships - all without paying platform fees that eat into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
