GoDaddy and Wix help you build websites, but they charge monthly fees and don't include fundraising tools. Zeffy gives you donation forms, event pages, and donor management built right into your website — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoDaddy Site Builder VS Wix
GoDaddy and Wix charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
GoDaddy and Wix require multiple third-party apps for donations, events, and donor tracking. Zeffy includes everything in one platform built for nonprofits.
GoDaddy and Wix offer limited support tied to paid plans. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your fundraising succeed.
Website builders like GoDaddy and Wix charge $10-30 monthly plus transaction fees on every donation. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management at zero cost. Keep 100% of what you raise.
Website builders focus on creating sites, not fundraising. You'll need separate apps for donations, events, and donor tracking - each with fees. Zeffy provides all fundraising tools in one free platform.
Website builders charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy gives you everything you need for free - donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management. No monthly bills, no transaction fees.
Website builders focus on creating sites, not fundraising. You'll need multiple third-party apps for donations, events, and donor tracking - each with separate fees. Zeffy provides all these tools in one platform at zero cost.
Website builders charge $10-30 monthly plus 2.9% on donations. That's $348+ yearly before you raise a dollar. Zeffy costs nothing - donors can leave voluntary contributions, but 100% of donations go to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
