GoDaddy and Squarespace help you build websites, but they charge monthly fees and transaction costs that add up fast. Zeffy gives you a professional website plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoDaddy Site Builder VS Squarespace
💯
GoDaddy and Squarespace charge monthly fees plus 2.7-2.9% on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🛠️
GoDaddy and Squarespace offer basic donation buttons through third-party apps. Zeffy provides complete fundraising tools built for nonprofits.
🤝
GoDaddy and Squarespace offer general website support. Zeffy provides nonprofit-focused guidance from people who understand your work.
Website builders charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, so 100% of donations reach your cause. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Most website builders lack essential nonprofit tools like auction management, raffle systems, or donor relationship tracking. You'd need multiple third-party apps, creating complexity and extra costs. Zeffy provides all fundraising tools in one zero-fee platform.
Website builders charge $10-30 monthly plus 2.7-2.9% per transaction. On $10,000 in donations, that's $270-290 in fees plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Website builders offer general customer support for website issues, not fundraising expertise. Zeffy provides dedicated nonprofit support from people who understand your unique challenges. Plus, you get unlimited access without paying monthly fees or support tiers.
Website builders force you to add expensive third-party apps for auctions, raffles, or donor management. Each addition costs more and creates data silos. Zeffy grows with you, offering all fundraising tools in one zero-fee platform as your needs expand.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
