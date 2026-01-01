Merveilleux.org

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
2% fee per gift, plus card fees
N/A No pricing information available
Processing fees
2% fee on all one-time donations for Stripe Free plans; All payment gateways have their own processing fees
1p per transaction (for businesses)
Platform fees
N/A No pricing information available
£0 (covered by corporate sponsors)
Monthly fees
$0/year Plans are billed annually, starting with Free plan; pricing varies by plan
£0
Value for money
4.4
N/A

Features
4.4/5 Solid donation tool, but needs add-ons for auctions, raffles, and ticketing
N/A Donation processor built for corporate giving; limited nonprofit features without external tools
Donations
Accept donations through WordPress with customizable forms and payment processing fees
Wonderful.org focuses on donation processing with customizable forms and recurring giving options, but charges processing fees on every transaction.
Ticketing
No built-in event ticketing - requires third-party WordPress plugins for ticket sales
Wonderful.org doesn't offer event ticketing features. You'd need separate ticketing software to manage event registration and sales.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer with add-ons, but limited campaign management and supporter tools
Wonderful.org offers basic peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization options and additional fees on all donations raised.
Auctions
No auction capabilities - would need separate WordPress auction plugins
Wonderful.org doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to manage bidding and donor follow-up.
Raffles
No native raffle functionality - needs additional WordPress plugins to run raffles
Wonderful.org doesn't support raffle management. You'd need external raffle software and manual processes to track ticket sales and winners.
Online store
No e-commerce features - requires WooCommerce integration for online store functionality
Wonderful.org doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate store software to sell merchandise or products online.
Memberships
GiveWP requires additional plugins or custom development to handle membership functionality - not built for recurring member management
Wonderful.org focuses on corporate giving and employee engagement rather than traditional nonprofit memberships. Limited membership management features for individual donors.
Donor Management/CRM
Basic donor data collection and reporting, but limited relationship management features compared to dedicated CRM systems
Tracks corporate donors and employee giving participation. Less comprehensive for individual donor relationship management and stewardship compared to nonprofit-focused CRMs.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools - requires integration with separate email platforms like Mailchimp or Constant Contact
Basic email notifications for donation confirmations and corporate giving updates. Limited newsletter capabilities compared to dedicated nonprofit communication tools.
Payment Processing
Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard transaction fees on every gift
Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard transaction fees on every gift

Payment methods
Credit cards only through WordPress gateways
Corporate giving programs only, no direct payments
Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards through payment gateway integrations
Limited - Only available through corporate employer giving programs, not for direct nonprofit use
Apple Pay & Google Pay
Limited - Available through select payment gateways like Stripe
Not supported - Wonderful.org doesn't offer direct payment processing for nonprofits
ACH / Bank Transfers
Not supported - GiveWP focuses on credit card donations through WordPress
Not supported - Wonderful.org focuses on corporate giving programs, not direct payment processing
Tap to Pay App
Not supported - WordPress plugin requires browser-based donations
Not supported - Platform focuses on employee giving coordination, not point-of-sale payments

Customer Support
4.4/5
N/A Unlimited Support
GiveWP limits support based on your plan level and response times vary
Wonderful.org provides standard support during business hours with response time limits
Phone Support / Office Hours
GiveWP does not offer phone support or scheduled office hours for users
Wonderful.org offers phone support during standard business hours for urgent issues
Webinars GiveWP provides occasional webinars and training sessions for users
Wonderful.org offers occasional training sessions and product updates for nonprofit users
Help Center
GiveWP maintains a comprehensive documentation library and knowledge base
Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for common questions
Email
GiveWP offers email support through their ticketing system for all users Wonderful.org provides email support for users with questions or technical issues
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan level with varying response times and no phone support available Standard business hours support with response time limits and phone help for urgent issues only