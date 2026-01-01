GiveWP and WeFund4U both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS We Fund4U
💯
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and WeFund4U takes platform fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
GiveWP and WeFund4U require multiple plugins and third-party tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything in one platform.
💬
GiveWP limits support by plan level, and WeFund4U only offers business-hour help. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Unlike GiveWP which charges 2% fees plus card processing costs, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of every donation while getting all the tools you need - donation forms, donor management, and payment processing - without monthly subscriptions or hidden fees.
Zeffy offers zero fees and unlimited support, while WeFund4U charges fees and only provides phone support during business hours. Plus, Zeffy includes features WeFund4U lacks - like event ticketing, online stores, and membership management - all at no cost to your organization.
Yes! While GiveWP and WeFund4U focus mainly on donations, Zeffy is an all-in-one platform. You can sell event tickets, run online stores, manage memberships, host auctions and raffles - all with zero fees. No need for multiple plugins or additional software.
GiveWP charges 2% fees plus card processing costs, while WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy is completely free - you keep 100% of donations with no platform fees, transaction costs, or monthly subscriptions.
Zeffy provides unlimited email support and live help whenever you need it. GiveWP limits support based on your plan level, and WeFund4U only offers phone support during business hours. With Zeffy, you get real help when you need it most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
