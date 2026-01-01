GiveWP and TotalGiving both help you collect donations online, but they come with setup complexity and geographic limits. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no WordPress required, no UK restrictions, just simple fundraising tools that keep 100% of every donation with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS Totalgiving
💯
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Totalgiving limits your payment options. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
GiveWP and Totalgiving only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores so you can run all campaigns from one platform.
🤝
GiveWP limits support by plan level, and Totalgiving only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support whenever you need it.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH bank transfers, and offers a mobile tap-to-pay app. GiveWP and Totalgiving only handle credit cards with limited digital wallet support, missing key payment methods your donors prefer.
GiveWP charges 2% fees plus card processing costs on every donation. Totalgiving only charges card fees but limits features. Zeffy is completely free with no platform fees - donors can leave a voluntary contribution, but 100% of donations reach your cause.
GiveWP charges 2% fees plus card processing costs on every donation. Zeffy is completely free - no platform fees, no monthly costs. Your donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of donations go to your cause.
While Totalgiving limits phone support to premium plans during business hours, Zeffy offers unlimited email support to all users. Plus, you get access to our help center, live chat, and regular training webinars - all at no cost.
Unlike GiveWP which focuses only on donations, Zeffy is an all-in-one platform. Run auctions, sell raffle tickets, manage memberships, process event tickets, and operate an online store - all with zero platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice