GiveWP works great for WordPress sites and Streamlabs Charity excels at livestream fundraising, but both charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and peer-to-peer fundraising with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS Streamlabs Charity

GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Streamlabs Charity limits you to streaming donations. Zeffy charges zero fees on all donations.

GiveWP limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers limited hours. Zeffy provides unlimited email support for everyone.

GiveWP requires separate tools for events and raffles, and Streamlabs Charity only handles streaming. Zeffy includes everything you need.
Zeffy charges zero fees on all donations, while GiveWP takes 2% plus card processing fees and Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per gift. With Zeffy, 100% of every donation goes directly to your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but it's completely optional.
GiveWP requires WordPress technical skills and costly add-ons for basic features like events and auctions. Streamlabs Charity is built for gaming streamers, not nonprofits. Zeffy gives you everything in one platform - donations, events, auctions, online stores, and donor management - all with zero fees and no technical setup required.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveWP takes 2% plus card processing fees. Your donors' full gift goes to your cause, not platform fees. Plus, you get built-in tools like event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising that GiveWP requires costly add-ons to access.
Streamlabs Charity is built for gaming streamers, not nonprofits. You'll face limited support hours and features designed for streaming audiences. Zeffy offers dedicated nonprofit tools like event management, membership tracking, and comprehensive donor CRM built specifically for organizations like yours.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, auctions, events, and online sales. While competitors like GiveWP charge 2% plus processing fees, Zeffy keeps 100% of your funds for your mission. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but it's completely optional.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
