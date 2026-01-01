Streamlabs Charity

Donations Platforms Features

Simple Online Donation Forms
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗ One-Time Giving Option
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✓ Recurring/Monthly Donations
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗ Suggested Levels & Custom Donation Amounts
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗ Custom Forms Builder
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗

Donate button / Donation Link
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗ Mobile‑Friendly Donation Experience
GiveWP: ✗
Streamlabs Charity: ✗ Embeddable donation forms
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗

Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✗ Secure Payment Processing
GiveWP: ✓
Streamlabs Charity: ✓

Pricing

GiveWP: 2% fee
2% fee per gift, plus card fees

Streamlabs Charity: N/A
No pricing information available

Processing fees
GiveWP: 2% fee
on all one-time donations for Stripe Free plans; All payment gateways have their own processing fees

Streamlabs Charity: 2.9% + $0.30
per transaction

Platform fees
GiveWP: N/A
No pricing information available

Streamlabs Charity: 0%

Monthly fees
GiveWP: $0
No monthly fees; Plans are billed annually: Basic ($149/year), Plus ($349/year), Pro ($499/year), Agency ($599/year)

Streamlabs Charity: N/A
No pricing information available

Value for money
GiveWP: 4.4
Streamlabs Charity: 4

Features

GiveWP: 4.4/5
Powerful but requires WordPress knowledge and extra tools for most features

Streamlabs Charity: 4.1/5
Built for streamers, not traditional nonprofits. Limited beyond donation processing

Donations
GiveWP: GiveWP offers donation forms and payment processing, but charges transaction fees on top of payment processor costs, making donations more expensive for your supporters

Streamlabs Charity: Accept donations through Twitch, YouTube, and other streaming platforms. Built for content creators, not traditional nonprofits. Ticketing
GiveWP: GiveWP doesn't include event ticketing - you'll need separate tools and integrations to sell tickets for your fundraising events

Streamlabs Charity: No event ticketing system. Streamlabs Charity is built for streaming donations, not managing nonprofit events or ticket sales. Peer-to-Peer Fundraising
GiveWP: GiveWP offers peer-to-peer fundraising through add-ons, but these come at extra cost and require technical setup

Streamlabs Charity: Limited peer-to-peer options. Supporters can share donation links, but lacks dedicated fundraising campaign tools for volunteers. Auctions
GiveWP: GiveWP doesn't include auction capabilities - hosting online auctions requires separate platforms and manual coordination

Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments. Raffles
GiveWP: GiveWP lacks built-in raffle functionality - running raffles requires third-party plugins or separate platforms, adding complexity and costs

Streamlabs Charity: No raffle or contest features. You'd need third-party raffle software and manual processes to manage entries and winners. Online store
GiveWP: GiveWP doesn't offer e-commerce features - selling merchandise requires additional WooCommerce setup and management

Streamlabs Charity: No online store capabilities. The platform is designed for streaming donations, not selling nonprofit merchandise or products. Memberships
GiveWP: GiveWP offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals or tiered access controls.

Streamlabs Charity: Not available - Streamlabs Charity focuses on livestream donations and doesn't offer membership management tools

Donor Management/CRM
GiveWP: Basic donor data collection and reporting through WordPress dashboard, but limited CRM functionality compared to dedicated nonprofit platforms.

Streamlabs Charity: Basic donor tracking through streaming platform data, but no comprehensive donor relationship management

Emails & Newsletter
GiveWP: No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with separate platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications. Streamlabs Charity: No built-in email marketing or newsletter capabilities - you'll need separate tools for donor communication

Payment Processing
GiveWP: Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢ per transaction).

Streamlabs Charity: Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢ per transaction). You'll need to integrate with separate platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No built-in email marketing or newsletter capabilities - you'll need separate tools for donor communication</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢ per transaction).</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢ per transaction).</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods

GiveWP: Credit cards only through PayPal and Stripe

Streamlabs Charity: Gaming-focused payments, no ACH or in-person options

Credit Card Payments
GiveWP: Supported - Accepts donations through PayPal and Stripe payment gateways

Streamlabs Charity: Supported - Accepts credit and debit cards through gaming platforms and direct donations

Apple Pay & Google Pay
GiveWP: Limited - Available only through Stripe gateway integration

Streamlabs Charity: Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for donors

ACH / Bank Transfers
GiveWP: Not supported - GiveWP focuses on credit card processing through PayPal and Stripe

Streamlabs Charity: Not supported - Streamlabs Charity focuses on gaming donations, not traditional ACH bank transfers

Tap to Pay App
GiveWP: Not supported - WordPress plugin requires browser-based donations only

Streamlabs Charity: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person fundraising

Customer Support

GiveWP: 4.4/5

Streamlabs Charity: 4.1/5

Unlimited Support
GiveWP: GiveWP limits support based on plan tier - priority support only for higher-paid plans Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides limited support hours and response times for users

Phone Support / Office Hours
GiveWP: GiveWP does not offer phone support or scheduled office hours for direct calls

Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers limited phone support during standard business hours only

Webinars
GiveWP: GiveWP provides occasional webinars and training sessions for WordPress donation setup

Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides occasional training sessions and educational webinars for users

Help Center
GiveWP: GiveWP maintains a comprehensive documentation library and knowledge base for users

Streamlabs Charity: Streamlabs Charity maintains a help center with articles and guides for common questions

Email
GiveWP: GiveWP offers email support through their ticketing system for paid plan users

Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team
GiveWP: Support access depends on plan tier — priority help for higher-paid users only

Streamlabs Charity: Platform designed for streamers, not nonprofits — limited support hours and response times