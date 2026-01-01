GiveWP and Pushpay help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS Pushpay
💯
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Pushpay takes processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🎟️
GiveWP and Pushpay can't handle auctions, raffles, or event tickets. Zeffy gives you donations, events, raffles, and online stores all in one platform.
🤝
GiveWP limits support by plan level, and Pushpay restricts access by subscription tier. Zeffy offers unlimited email support and live help for everyone.
Zeffy charges zero platform fees while GiveWP adds 2% fees plus card processing costs to every donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Pushpay's tiered support and processing fees, Zeffy offers unlimited email support and zero platform fees for all users. You get more features like auctions, raffles, and ticketing without paying extra subscription costs.
Zeffy provides all fundraising tools in one platform with zero fees, while competitors like GiveWP and Pushpay charge 2%+ per donation. You get donations, events, memberships, and peer-to-peer fundraising without technical setup or hidden costs.
GiveWP charges 2% per donation plus card fees, while Pushpay costs $199/month plus 2.9% per gift. Zeffy charges zero platform fees, so a $10,000 fundraising month saves you $200-290 in fees that stay with your mission instead.
Nonprofits choose Zeffy because we offer auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform with zero fees. Unlike GiveWP's technical setup or Pushpay's limited features, you get everything you need without extra costs or complexity.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
