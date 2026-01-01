Kindrid

Features

4.4/5
Solid donation tool, but needs add-ons for auctions, raffles, ticketing, and email marketing.

4.6/5
Good donation processing with basic CRM, but limited features and higher transaction fees.

Donations
GiveWP handles online donations through WordPress with customizable forms and donor management features
Kindrid focuses on donation processing with customizable forms and recurring giving options, but charges processing fees on every transaction.

Ticketing
GiveWP doesn't offer event ticketing - you'd need separate tools or plugins for selling event tickets
Kindrid doesn't offer event ticketing functionality. You'd need to integrate with separate ticketing platforms or use third-party solutions.

Peer-to-Peer Fundraising
GiveWP offers peer-to-peer fundraising through add-ons, but requires technical setup and additional costs
Kindrid offers basic peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization options and additional fees on all transactions raised.

Auctions
GiveWP has no auction capabilities - you'd need separate auction software or WordPress plugins
Kindrid doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to manage bidding and payments.

Raffles
GiveWP lacks built-in raffle functionality - requires third-party plugins or external platforms for raffles
Kindrid doesn't provide raffle or lottery functionality. You'd need additional software and manual processes to manage raffle campaigns.

Online store
GiveWP doesn't include e-commerce features - needs WooCommerce integration for selling merchandise
Kindrid doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.

Memberships
GiveWP offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management features like member portals, tiered access, or automated renewal communications.
Kindrid doesn't offer built-in membership management. You'd need to integrate with separate membership software or manage memberships manually outside the platform.

Donor Management/CRM
Basic donor data collection and reporting. Limited relationship tracking and no advanced segmentation tools for targeted outreach or donor stewardship campaigns.
Includes donor management features with contact tracking and giving history. CRM capabilities are focused on donation tracking rather than full relationship management.

Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with separate platforms like Mailchimp or Constant Contact to communicate with your donors.
Basic donor communication tools available. For advanced email marketing and newsletters, you'll need to integrate with third-party email platforms like Mailchimp.

Payment Processing
Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢) on top of GiveWP's licensing costs.
Processes donations through third-party gateways like Stripe and PayPal, but you'll pay standard processing fees (2.9% + 30¢) on top of GiveWP's licensing costs.

Payment methods

Credit cards and digital wallets only
Mobile payments but no bank transfers or tap-to-pay

Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards through payment gateway integrations
Supported - Accepts major credit and debit cards through their mobile-first donation platform

Apple Pay & Google Pay
Supported - Available through compatible payment gateway add-ons
Supported - Offers mobile wallet payments as part of their mobile-optimized donation experience

ACH / Bank Transfers
Not supported - GiveWP focuses on credit card donations through WordPress
Not supported - Kindrid focuses on text-to-give and mobile donations, not bank transfers

Tap to Pay App
Not supported - WordPress plugin requires online browser-based donations
Not supported - Kindrid specializes in text-to-give rather than in-person tap payments

Customer Support

4.4/5

4.6/5

Unlimited Support
GiveWP limits support based on your plan level and response times vary
Kindrid limits support to business hours and may have response time delays during peak periods

Phone Support / Office Hours
GiveWP does not offer phone support or scheduled office hours for users
Kindrid offers phone support during standard business hours for premium plan subscribers

Webinars
GiveWP provides occasional webinars and training sessions for WordPress fundraising
Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit fundraising best practices

Help Center
GiveWP maintains a comprehensive documentation library and knowledge base
Kindrid maintains a knowledge base with articles covering setup, donation forms, and basic troubleshooting

Email
GiveWP offers email support through their ticketing system for all users
Kindrid offers email support during business hours for technical questions and account assistance

Nonprofit-Focused Support Team
Support limited by plan level with no phone access — built for WordPress users, not nonprofits specifically
Phone support gated to premium plans with business-hour limits — general fundraising focus, not nonprofit-specific     