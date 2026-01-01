GiveWP and Kindrid help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Give WP VS Kindrid
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Kindrid takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
GiveWP only handles donations and Kindrid focuses on text-to-give. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships without extra plugins.
GiveWP limits support by plan level and Kindrid only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support and live office hours for all users.
Zeffy charges zero fees on all donations, while GiveWP takes 2% plus card fees and Kindrid charges monthly fees plus processing costs. Your donors' gifts go entirely to your cause, not platform fees.
Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform with zero fees. GiveWP and Kindrid focus mainly on donations and require separate tools for other fundraising needs.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveWP adds 2% fees plus card processing costs. You keep 100% of every gift with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers unlimited email support to all users without business-hour restrictions. Kindrid gates phone support to premium plans with limited hours, making help harder to access when you need it most.
Yes, Zeffy supports donations, event ticketing, memberships, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all with zero fees. GiveWP and Kindrid focus mainly on donations and charge fees on everything.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
