GiveWP and iDonate both help you collect donations online, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give WP VS i Donate
💯
GiveWP charges 2% plus card fees, and iDonate takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
🧰
GiveWP requires separate plugins for raffles, auctions, and stores. iDonate lacks these features entirely. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
GiveWP limits support by plan level, and iDonate restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat for everyone.
Unlike GiveWP's 2% fee per gift plus card fees, Zeffy charges zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go directly to your cause. Plus, you get all fundraising tools in one place without costly add-ons.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during extended hours, plus comprehensive help resources available 24/7. Unlike iDonate's tiered support system, all Zeffy users get the same level of help regardless of their plan or donation volume.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, peer-to-peer fundraising, and memberships all in one platform with zero fees. GiveWP and iDonate focus mainly on donations and require separate tools or expensive add-ons for other fundraising activities.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, events, memberships, and all fundraising activities. While GiveWP and iDonate focus mainly on donations with costly add-ons, Zeffy gives you everything in one place at no cost.
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and iDonate costs $99/month plus 4% per gift. With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $10,000 monthly keeps all their money instead of losing $200-$490 to platform fees each month.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
