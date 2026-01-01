Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Givestar takes $1,900. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same tools.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givestar VS Snap! Raise
Givestar takes 1.9% + 20p and Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of what your community gives goes to your mission.
Givestar handles donations well but you'll need other tools for events and memberships. Snap! Raise is built for short-term school campaigns. Zeffy gives you donation forms, ticketing, raffles, auctions, donor management, and email tools in one platform.
Zeffy's support team responds in 2–6 business hours and specializes in nonprofit fundraising. You'll get clear answers from people who understand your work, not generic responses built for schools or corporate clients.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees for everything — donations, events, auctions, memberships, and donor management. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms that charge fees or require paid plans for advanced features, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor CRM, and email tools — all in one place, all fee-free.
Zeffy's support team responds within 2–6 business hours and specializes in nonprofit fundraising. You'll get clear answers from people who understand your work, not generic support that makes you wait days.
Yes. Unlike Givestar and Snap! Raise, which focus on basic donations or school campaigns, Zeffy gives you event ticketing, auctions, raffles, and online stores — all with zero fees. You won't need multiple tools or paid upgrades.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers — all with zero processing fees. Your donors get more payment options while you keep 100% of every donation.
