Givestar takes 1.9% + 30p per donation. Raise 365 takes 8% total — $800 gone on every $10,000 raised. Compare mobile-first vs full-featured platforms.
Givestar VS Raise 365
Givestar takes 1.9% plus card fees and Raise 365 charges 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so your $1,000 raffle stays at $1,000.
Givestar and Raise 365 lock raffles and ticketing behind paid plans. Zeffy gives you donation forms, raffles, events, and email tools for free.
Givestar's support is unclear and Raise 365's reviews describe slow, unhelpful responses. Zeffy's team answers in 2–6 hours and actually understands small nonprofits.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and email tools with zero fees. Unlike Givestar and Raise 365 that charge processing fees or lock features behind paid plans, you get everything free.
With Zeffy, you keep 100% of every donation. Givestar takes 1.9% plus card fees, while Raise 365 charges 5% plus processing costs. On $10,000 raised, that's $0 vs $200+ vs $800+ in fees.
Zeffy's support team responds within 2-6 hours and specializes in nonprofit fundraising. Both Givestar and Raise 365 have unclear response times and no dedicated nonprofit teams to help you succeed.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and an online store with zero fees. Givestar lacks auctions and stores entirely, while Raise 365 limits these features to paid plans.
Donors can give using credit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers — all fee-free. Givestar charges processing fees on every payment, while Raise 365 doesn't support digital wallets at all.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
