GiveSmart charges $3,000 annually before you raise a dollar. Tithely takes 2.9% from every donation. Both cost nonprofits thousands — compare the fees.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS Tithely
💸
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% per transaction. Tithely charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your work.
📅
GiveSmart focuses on galas and auctions. Tithely is built for church giving. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer in one platform — no paid plans required.
🚀
GiveSmart requires enterprise setup and tiered support. Tithely's tools are designed for churches. Zeffy works for any nonprofit — create your first form and start fundraising today.
Yes. Zeffy lets you host auctions, raffles, and 50/50s with zero fees. GiveSmart has auction tools but charges $3,000/year plus 3.5% processing fees. Tithely has no auction or raffle features at all.
Absolutely. Zeffy gives every nonprofit full access to donations, ticketing, CRM, and peer-to-peer tools for free. GiveSmart and Tithely gate features behind paid tiers, leaving smaller organizations with limited options.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email campaigns in one platform with zero fees. GiveSmart focuses on large galas and events with annual subscriptions up to $3,000 plus 3.5% processing fees.
No. Zeffy gives you every fundraising tool for free — donations, peer-to-peer campaigns, CRM, and online stores. GiveSmart requires annual contracts starting at $1,396 with limited features on basic plans.
Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost — live chat, email, and phone help for organizations of all sizes. GiveSmart gates priority support behind higher-tier plans, leaving smaller nonprofits with limited resources.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice