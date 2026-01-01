Tithely

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies
$3,000/year + 3.5% card fees
Varies
2.9% plus card fees per gift
Processing fees
3.5%
for Visa/Mastercard/Discover; 3.95% for American Express; No per-transaction fees
2.9% + $0.30
for credit/debit cards; 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + $0.30 for ACH/bank transfers
Platform fees
N/A
No separate platform fees beyond the annual subscription cost. The subscription includes transparent, fixed pricing with no surprise fees.
$0
No platform fees for Free Giving; Optional paid plans available
Monthly fees
$0
No monthly fees; Annual subscriptions starting at approximately $1,396/year, with higher-tier plans around $2,395/year to $3,000/year
$0
Starting at $0/month for Free Giving; $19/month for Text-to-Give add-on; $72/month for Giving + Church Management; $119/month for All Access plan
Value for money
4.3
4.7

Features
4.5/5
Strong event features but steep learning curve and requires paid upgrades for nonprofit tools.
4.5/5
Strong church-focused giving tools but lacks nonprofit donor and fundraising features.
Donations
Donation forms with recurring giving and campaign pages; full features require a paid plan.
Donation forms with recurring giving and text-to-give, focused on churches rather than nonprofits.
Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools for galas and large events. Event ticketing with registration management and check-in tools for galas and large events.
Event registration available on higher-tier plans; requires a paid subscription.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards on higher-tier plans.
No peer-to-peer fundraising tools.
Auctions
Full auction platform with mobile bidding, item management, and real-time leaderboards for silent and live auctions.
No auction features.
Raffles
Raffle tools for live events, though online raffle setup is complex.
No raffle tools.
Online store
No dedicated online store; requires workarounds or third-party integration. No dedicated online store; requires workarounds or third-party integration.
No online store functionality.
Memberships
No membership management tools.
Church member directory and groups but lacks membership tiers, recurring billing, or a self-service portal.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, engagement tracking, and segmentation tools.
Church member database with giving history and attendance tracking, designed for churches rather than nonprofits.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and event promotion.
Basic church communication tools with limited templates and automation for donor engagement.
Payment Processing
Integrated payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; charges 3.5% processing fees. Integrated payment processing supporting credit cards, ACH, and digital wallets; charges 3.5% processing fees.
Payment processing with text-to-give and kiosk options for in-person donations via Tithe.ly Payments. charges 3.5% processing fees.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Payment processing with text-to-give and kiosk options for in-person donations via Tithe.ly Payments.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH transfers; no general in-person payments.
Credit cards, digital wallets, and ACH transfers; in-person payments require separate app setup.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards with 3.5% fees for Visa, Mastercard, and Discover.
Accepts all major credit and debit cards via Stripe with 2.9% + $0.30 per transaction.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via checkout.
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout.
ACH / Bank Transfers
Supports ACH bank transfers for larger donations to reduce processing costs.
Supports ACH bank transfers for recurring giving at 1% + $0.30 per transaction.
Tap to Pay App
Standalone card readers and POS hardware not provided for general in-person payments.
In-person payments require a separate app setup and are not native.

Customer Support
4.3/5
4.7/5
Unlimited Support
Support access gated by pricing tier - priority help for enterprise customers only with limited resources for smaller nonprofits Support access gated by pricing tier - priority help for enterprise customers only with limited resources for smaller nonprofits
Support available on all plans but church-focused - faith-based resources with limited guidance for secular nonprofits
Phone Support / Office Hours
Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages
Phone support available during business hours, primarily staffed for church operations and giving workflows
Webinars
Limited webinar content focused on event fundraising - most training resources gated behind paid plans Limited webinar content focused on event fundraising - most training resources gated behind paid plans
No nonprofit-focused webinars or training - church-specific content with limited secular guidance
Help Center
Comprehensive knowledge base with articles and FAQs - some advanced guides require login or paid access Comprehensive knowledge base with articles and FAQs - some advanced guides require login or paid access
Complete resource library with step-by-step guides and video tutorials
Email
Email support available with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers Email support available with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers
Email support with response times varying by plan tier - faster response for higher-paid subscribers
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users
Church-focused support with limited guidance for secular nonprofits