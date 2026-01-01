GiveSmart charges $3,000/year plus 3.5% fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy keeps your fundraising completely free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart VS Snap! Raise
🆓
GiveSmart requires $3,000/year subscriptions and Snap! Raise takes 20% of what you raise. Zeffy charges zero fees so you can run donations, events, and campaigns without platform costs eating into your budget.
🧰
GiveSmart is built for big galas and Snap! Raise only handles school campaigns. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management in one place — so you can fundraise year-round without switching tools.
💯
GiveSmart charges 3.5% on every transaction and Snap! Raise takes 20% of total funds raised. Zeffy covers all processing fees through voluntary donor contributions, so 100% of what your community gives goes directly to your work.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, platform fees, or hidden costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, and memberships in one platform. You don't need separate event software or multiple subscriptions to fundraise throughout the year.
Most nonprofits launch their first campaign in minutes. There's no complex onboarding or training required. Create a form, customize it to match your brand, and start accepting donations right away.
Unlike platforms that charge thousands in annual fees plus processing costs, Zeffy gives you everything you need for free. You get donations, events, donor management, and email tools without paying subscription fees or losing money to platform cuts.
Yes. While some platforms focus only on events or campaigns, Zeffy supports your entire fundraising calendar. Run donation drives, sell tickets, manage memberships, and send newsletters all from one place with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice